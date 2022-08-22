الجيزة تعلن فتح باب التقديم على موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية http://Www.sgg.eg ، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى ٧ من شهر سبتمبر المقبل، للراغبين في المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتي تتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والخاص بالإطار العام والجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة من المحافظة.

وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع، أن المبادرة ستعمل على تنفيذ وتطبيق الأفكار والمشروعات على أرض الواقع وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة وذلك تفعيلا لدور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة و مواجهة التغيرات المناخية.

ونوهت إلى أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتي ستضم ممثلي مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد في أكتوبر ٢٠٢٢ بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

وأكدت هند، أن الفئات المستهدف تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى هي المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نحو المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وتستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

