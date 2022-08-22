قبل تنسيق الجامعات.. برلماني: 6 حلول لتحقيق العدالة لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون تظلمات الثانوية العامة، إنه أجرى نقاشات موسعة مع طلبة الثانوية العامة وما تعرضوا إليه من ظلم بيِّن سواء في التصحيح أو في الدرجات أو في غياب الشفافية والإعلان عن آلية التظلمات من النتائج، وكانت لهم مجموعة من المطالب والحلول جائزة التنفيذ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طلبة 2022 وقبل استكمال عملية التنسيق بالجامعات.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأحد، أن من الحلول المقترحة أن يتم فتح باب التظلمات لمادتين أو أكثر بالرسوم القديمة دون تطبيق منظومة الرسوم الجديدة والمرهقة على الطلبة وأولياء الأمور.

وتابع الجاهل: من ضمن الحلول القابلة للتنفيذ دون أن تضر بالمنظومة، السماح باختبارات دور ثانٍ لجميع مواد الرسوب، وهذا الحل يعطي فرصة لأبنائنا الطلبة لتحقيق بعض من العدالة من خلال فرصة أخرى لهم؛ لا سيما أن الثانوية العامة هي مرحلة تحديد المستقبل، ونطالب أيضًا بإعادة تصحيح أوراق لجان الغش الجماعي بواسطة خبراء، والتحقيق مع كل لجان المراقبة التي كانت مسؤولة عن تلك اللجان.

وأكمل عضو مجلس النواب بأنه من ضمن الحلول المطروحة نشر نماذج الإجابات بأية وسيلة كانت؛ سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو على مواقع الوزارات أو على أية منصة تعليمية تابعة للوزارة؛ بهدف إزالة اللغط، ومن منطلق أن معرفة الخطأ وأسبابه والحل الصحيح له هو لب العملية التعليمية، ومن الأهمية أيضًا من ضمن الحلول المقترحة السماح بالتحسين لمرة واحدة للطلاب الراغبين في ذلك وعمل اختبارات تحديد مستوى في كل كليات القمة.

وناشد الجاهل وزيرَ التربية والتعليم الاقتداءَ بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الحنون لكل المصريين، والذي عهدناه في كل مواقفه بالوقوف بجوار المظلومين والضعفاء من الشعب المصري.