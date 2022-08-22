العراق.. انتشال أربع جثث وإنقاذ 3 أطفال من تحت ركام تل ترابي سقط على مزار ديني

المنامة - ياسر ابراهيم - تحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ السبت 20 أغسطس/آب 2022، انتشال أشخاص عالقين تحت الركام؛ إثر سقوط تل ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء، بينما يُعتقد أن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا عالقين.



وقال الدفاع المدني، الأحد 21 أغسطس/آب 2022، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 3 أطفال من تحت الركام، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي"، فيما أخرجت 3 جثث ليرتفع عدد قتلى السقوط إلى 4 أشخاص.



من جانبه، قال العميد طاهر الزبيدي لوكالة الأنباء العراقية: "فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين ما زالوا تحت الأنقاض، ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الأسمنتية الكبيرة المنهارة "، مشيراً إلى عدم قدرة الآليات الكبيرة على الوصول إلى مكان الحادث، وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية.



ووقع الحادث بعد ظهر السبت، عندما انهار ساتر ترابي على مزار قطارة الإمام علي (25 كيلومتراً غرب مدينة كربلاء)، بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، وفق مديرية الدفاع المدني.



وذكرت المديرية أن فرقها "تمكنت من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".



أعلنت فرق الإنقاذ انتشال جثث أربعة أشخاص من تحت ركام مزار ديني في محافظة #كربلاء، وذلك إثر انهيار تل ترابي عليه.



يتوافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق باستمرار لزيارة القطارة التي تُعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة.



ويمتد موقع القطارة على مساحة تُقدَّر بألف متر مربع، ويضم قاعة تنبع من أحد جدرانها الصخرية مياه.

(عربي بوست)