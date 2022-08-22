شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: تنسيق بين مصر والإمارات فى كافة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين فى القضايا المختلفة.

وأضاف محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن الزيارة تهدف إلى أهمية كبيرة فى التواصل المستمر والتبادل ما بين البلدين، والدولتين يحملون هموم الدول العربية على كل طاولة.

وتابع محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أن التنسيق بين مصر والإمارات فى كافة الملفات الثنائية والإقليمية.

وأوضح محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية أن التحديات واحدة والخطر أيضا على الدول العربية والقمة هذه تناقش العديد من الملفات المهمة لأمة العربية، والتى ستثمر بقرارات مهمة.

وأكد على أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، تأتى من كونها تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية، ومستوى التنسيق الكبير بين البلدين، فى القضايا المختلفة، ولقاءات الرئيسين تأتى دائما فى أوقات تكون هناك ملفات ملحة.