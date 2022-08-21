حديث جديد لبوتين: روسيا دولة عظمى قوية

ووصف بوتين في رسالة فيديو بمناسبة يوم العلم الروسي، الالوان الثلاثة الروسية بأنها رمز مقدس لجميع أجيال المواطنين.

كما أكد بوتين أن روسيا ستتبع دائما القيم التقليدية، مؤكداً أن الاستقلالية في اتباع مسارها الخاص، مزروعة في الكود الجيني للبلاد ومواطنيها.



وشدد الرئيس الروسي على أن "روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية".