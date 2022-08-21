حصيلة جديدة لضحايا 'حادثة القطارة'

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "حتى الان 5 وفيات والباقي ثلاثة آخرين تحت الانقاض".

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان"، مشيرة الى أن "جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".

ويوم أمس السبت، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما كشف عن وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.