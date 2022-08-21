بينها تخص 'أبو مازن'.. مراقبون يصفون 'التسريبات' بمحاولة لخلط الأوراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مراقبون للشأن السياسي، ما وصفوه بـ"حرب التسريبات" وإقحام شخصيات برلمانية فيها "محاولة لخلط الأوراق"، مشيرين الى النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد عبد الجبوري (ابو مازن).



وقال المراقبون في أحاديث صحفية، إن "التسريبات الأخيرة وإقحام اسم النائب أحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن) بها محاولة لخلط الوراق والتشويش على المشهد السياسي العراقي".

وأضافوا أن "هناك انتقائية واضحة في هذا المجال من خلال التركيز على نواب دون آخرين"، مشيرين الى أن "هناك من يهدف الى إرباك الوضع السياسي العراقي عبر هذه التسريبات".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، مقطع فيديو يظهر فيها وزير الصناعة الأسبق صالح الجبوري وهو يردد القسم لأحمد الجبوري حسب مقطع فيديو.

ويترأس الجبوري حزب الجماهير الوطنية ويمتلك خمسة مقاعد برلمانية ثلاثة منها عن محافظة صلاح الدين والأخرى عن محافظة نينوى.