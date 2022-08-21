شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنشطة البرلمانية للنائبة هيام فاروق خلال دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام أداة رقابية من بينهم اقتراح برغبة لإعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية وإيقاف"تدمير جبانات القاهرة التاريخية" بمنطقة الإمام الشافعى، مما يهدد استمرار بقاء هذا الموقع على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو

- المشاركة فى 34 جلسة عامة

- 42 حضورا باللجان النوعية

- 13 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 10 ندوات وفعاليات

-24 طلبا خدميا من بينهم تقديم طلب لكل من وزارة التضامن وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

- المشاركة فى 22 زيارة من بينهم زيارة شيخ الأزهر وزيارة البابا تواضروس وزيارة لسوق الفسطاط لحضور مهرجان الفسطاط للفنون والحرف اليدوية.