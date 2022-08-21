شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازى: القمة الإقليمية تبحث أمن الطاقة والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعد الأولى عقب توليه منصبه الجديد رئيس دولة الإمارات، ويأتى ضمن رؤية مصر والإمارات لقمة إقليمية لبحث مخاطر هذه المرحلة والتى تستلزم مواجهة حالة الاضطراب فى الأسواق ومتابعة أمن الطاقة وأمن الغذاء.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة " على قناة المحور، أن القمة الخماسية ضمن آليات تكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة، وكذلك جهود الربط الكهربائى والطاقة ولدعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة لبحث شراكة تكاملية فى ملف أمن الطاقة والغذاء، والقمة ترتقى بمفهوم آلية الشراكة إلى شراكة استراتيجية، عمل مشترك وتوطين الاستثمارات والصناعة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، وتهدف هذه القمة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى، ولقاء اشقائنا العرب سواء ليبيا أو سوريا، والقمة لاستكمال الأطر القائمة فى مجال أمن الطاقة والكهرباء ونحن أمام مشهد الارتقاء بمستوى الشراكة العربية مع مصر.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الزيارة ستشمل توحيد جميع الجهود للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات فى دول المنطقة تسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.