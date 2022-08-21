شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، بعدم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تقل مدتها عن 30 دقيقة.

وجاءت ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال في مسودة الكود كالآتى:

- أن تحترم خصوصية الأطفال الذين لا يرغبون في الظهور في إعلان حتى لو كانوا مع مجموعة.

- ألا تحتوي المنتجات المعلن عنها على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة.

- عدم الإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح من خلال برامج الأطفال ذات نسبة المشاهدة العالية.

- عدم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تقل مدتها عن 30 دقيقة.

- ألا تتجاوز فترات التوقف التجارية عن (3 دقائق و50 ثانية) خلال البرامج التي تتمتع بمشاهدة عالية للأطفال.

- أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال وتعزز سلامتهم ورفاهيتهم.