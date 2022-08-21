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مصرع 3 وإصابة 2 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقي طبيب جراحة من محافظة المنيا وزوجته وابنهما مصرعهم، وأصيبت ابنتيهما، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارتهم الملاكي على طريق "بني سويف - الزعفرانة".

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف إخطارًا بالحادث، حيث تأكد مصرع "جمال إسماعيل" 56 عامًا - طبيب بشري، وزوجته هناء فيصل إخصائي علاج طبيعي، ونجليهما "إبراهيم" 10 سنوات.

كما أصيبت ابنتاهما "مريم" 18 سنة، "ملك" 11 سنة، بسحجات وكدمات وكسور، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

حرر بالحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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