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مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

قُتل شاب بطلق ناري، اليوم الأحد، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، إثر خلافات قديمة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مركز شرطة المنيا، بمقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين مقتل "م. ر" 33 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري.

اتهم الأهالي شخص يدعى "ز.ح" 37 عامًا، بارتكاب الواقعة، وأفادت التحريات أن المشاجرة وقعت بين العائلتين، بسبب تجدد خلافات وخصومة قديمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم فرض كردون أمني بالقرية لفرض السيطرة، تحسبًا لأي تداعيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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