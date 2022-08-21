مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

قُتل شاب بطلق ناري، اليوم الأحد، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، إثر خلافات قديمة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مركز شرطة المنيا، بمقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين مقتل "م. ر" 33 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري.

اتهم الأهالي شخص يدعى "ز.ح" 37 عامًا، بارتكاب الواقعة، وأفادت التحريات أن المشاجرة وقعت بين العائلتين، بسبب تجدد خلافات وخصومة قديمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم فرض كردون أمني بالقرية لفرض السيطرة، تحسبًا لأي تداعيات.