خالد عكاشة: شهادة جدارة للإعلام المصري في مواجهة أعداء الدولة (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

طالب خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، بأن يحمل الإعلام المصري مشروع الدولة والمجتمع المصري، قائلًا: "ربما هذا الذي أفسر به الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنويعات عديدة حول محظوظية النظام الناصري والتجربة الناصرية بالإعلام".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، ببرنامج "المشهد" عبر فضائية "تن": "إذا ألقينا الضوء على الإعلام بشكل عام، والذي بدأ بالإذاعة وصولا إلى السينما، سنجد خطوط ومسارات متعددة ومتنوعة كانت تحمل المشروع بشكل فيه قدر عال جدا من الاقتناع والتجويد، بالإضافة إلى الرغبة في الوصول إلى أكبر شرائح ممكنة، لذلك كانت تلك الخطوط قادرة للوصول إلى ذلك".

وأشار إلى أنه هناك نجوم صنعوا لأنفسهم جمهور واستطاعوا أن يصلوا إلى قاعدة عريضة، لافتًا إلى أن هذا هو مشهد النجاح الإعلامي الحقيقي.

وتابع: "منذ 2012 رأينا مشروع إعلامي وانخرطنا فيه جميعًا والإعلام المصري له شهادة جدارة وانتصار، لأنه انتصر في معركته ضد هذه الهجمة الإعلامية المعادية، واستمر هذا إلى ما بعد 2013 لظروف الإرهاب".