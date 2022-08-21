مجدي الجلاد: الجمهورية الجديدة تتطلَّب إعلاما له تأثير في المجتمع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت) إنَّ هناك مؤسسات صحفية غير تابعة للدولة تعمل في مصر، لكن عددها لا يمثل نسبة كافية، مضيفًا أنه عند التحدث عن ملكية الدولة، لا يكون عن الكل ولكن عن الأغلب.

وأضاف الجلاد خلال لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد" عبر فضائية "تن": "إذا قسناها بهذا الشكل فالتنوع ناقص، لأن الإعلام يخدم الدولة، ولا يوجد إعلام في الدنيا كلها لا يخدم الدولة، الإعلام يخدم الوطن وأهدافه ومعاركه وحروبه، وهذا لا بد أن يحدث، لكن إذا أردنا التحدث عن جمهورية جديدة وأن نكون من أقوى 30 دولة على مستوى العالم في 2030، وهذا هدفنا جميعًا، فلا بد أن يكون للإعلام تأثير".

وتابع: "هذا لا يعني أن يكون الخطاب بصوت واحد وتوجيه وإرشاد واحد، والتأثير يحدث عندما يتحول الإعلام المصري إلى وعاء للحوار الوطني، لكل اتجاهاته وكل أفكاره وثقافاته، لأنّنا لن نصل إلى أهدافنا إلا إذا بنينا إنسان جديد في مصر".

وأكد رئيس تحرير أونا، أن الإعلام ركن أساسي في إدارة حوار حول التعليم والمشاركة السياسية والخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته والاقتصاد، مضيفًا: "إذا وصلنا في مرحلة من الإعلام إلى أن كل فرد يقول رأيه البَنَّاء حتى إذا انتقد بنتهى الحرية وأن يُسْمَع رأيه وأن يُناقش، لن يكون لدينا مشكلة على الإطلاق".