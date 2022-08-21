كييف: صد هجمات روسية في شرق وجنوب أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم الأحد عن صد محاولات تقدم روسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد باتجاه مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وأفديفكا.

وقال نائب برلماني من منطقة خيرسون التي يحتل الروس غالبيتها بجنوب أوكرانيا ، إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير مستودع ذخيرة روسي في هجوم مضاد خلال اليوم الأحد الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يعلن الجانب الروسي اليوم الأحد، وهو اليوم رقم 179 من الحرب، سوى أن دفاعاته الجوية صدت العديد من الهجمات الأوكرانية اليوم .

ويعتذر التحقق بشكل مستقل من التقارير القادمة من ساحة المعركة.