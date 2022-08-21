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كييف: صد هجمات روسية في شرق وجنوب أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم الأحد عن صد محاولات تقدم روسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد باتجاه مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وأفديفكا.

وقال نائب برلماني من منطقة خيرسون التي يحتل الروس غالبيتها بجنوب أوكرانيا ، إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير مستودع ذخيرة روسي في هجوم مضاد خلال اليوم الأحد الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يعلن الجانب الروسي اليوم الأحد، وهو اليوم رقم 179 من الحرب، سوى أن دفاعاته الجوية صدت العديد من الهجمات الأوكرانية اليوم .

ويعتذر التحقق بشكل مستقل من التقارير القادمة من ساحة المعركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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