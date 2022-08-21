واشنطن تزود كييف بذخيرة والاقتصاد العالمي في خطر

كشف تقرير حديث عن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بذخيرة M982 Excalibur كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.

وكتب خبير الشؤون الخارجية صامويل راماني على تويتر «هذه الذخائر دقيقة التوجيه ستساعد في الهجوم المضاد لأوكرانيا ضد روسيا، والذي يركز على استهداف مستودعات الذخيرة والمنشآت العسكرية». «كذلك مسح طائرات الاستطلاع بدون طيار من طراز Scan Eagle، والتي توفرها الولايات المتحدة أيضًا، ستزيد من تأثيرها». وقام راماني بالتغريد عن التطور بالأمس ردًا على تغريدة من قبل كييف إندبندنت.

حزم المساعدات

وهناك تقارير نشرتها Politico، التي ذكرت: أن مصدرا قريبا من المداولات بشأن حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة التي تمت مشاركتها مع بوليتيكو، أوضح أن جولات M982 Excalibur، التي تسافر لمسافة تصل إلى 70 كيلومترًا، سيتم شحنها إلى أوكرانيا على الوقت في المستقبل».

فالجواسيس الروس والأوكرانيون المزعومون للكريملين اعتقلوا في قاعدة ألبانيا بعد أن غرق الحراس في معمل كيميائي وبينت Politico أن إدارة بايدن وافقت على 775 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا، والتي ستشمل طائرات بدون طيار وعربات مدرعة ومدفعية جديدة، حيث تتوقع الولايات المتحدة أن تشهد كييف قتالًا عنيفًا على الأرض في الأسابيع المقبلة.

طائرات استطلاعية

ووفقًا لـ Politico التي بينت في تقريرها أنه و»للمرة الأولى، ترسل الولايات المتحدة 15 طائرة استطلاع بدون طيار من نوع ScanEagle لمساعدة الأوكرانيين في تحديد وتصحيح الضربات الصاروخية والمدفعية الدقيقة التي ألحقت أضرارًا بالقوات الروسية وأبطأت تقدمها». و»يمكن تحريك الطائرات الصغيرة بدون طيار حول ساحة المعركة بسهولة نسبية، وستكون ذات قيمة كبيرة في الدفع المتوقع لاستعادة مدينة خيرسون في الجنوب».

وقبل الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، قال مصدر لـ Politico إن الولايات المتحدة تخطط أيضًا لإرسال «ذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز Excalibur في شريحة قادمة في وقت ما في المستقبل».

وذكر التقرير أن «تلك الأسلحة لم يتم تضمينها في هذه الجولة». وقال «ستمنح هذه القذائف الأوكرانيين سلاحًا دقيقًا جديدًا لاستهداف مواقع القيادة الروسية المحفورة في المواقع».

10.6مليارات دولار

ومع تضمين حزمة الأسلحة الجديدة خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 10.6 مليارات دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، وفقًا لوزارة الدفاع.

خصصت الولايات المتحدة منذ عام 2014 أكثر من 12.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها: «كما أوضح الرئيس بايدن، سندعم أوكرانيا وهي تدافع عن ديمقراطيتها لأطول فترة ممكنة». «وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة في أوكرانيا».

الاقتصاد العالمي

ومن جهة أخرى وبعد أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا، تشكل العواقب تهديدًا مدمرًا للاقتصاد العالمي، بما في ذلك شركات مثل Zinkpower، التي توظف 2800 شخص. فالغاز ليس أكثر تكلفة فحسب، فقد لا يكون متاحًا على الإطلاق إذا قطعت روسيا تمامًا الإمدادات عن أوروبا للانتقام من العقوبات الغربية، أو إذا لم تتمكن المرافق من تخزين ما يكفي لفصل الشتاء.

وقد تضطر ألمانيا إلى فرض تقنين الغاز الذي يمكن أن يشل الصناعات من صناعة الصلب إلى المستحضرات الصيدلانية إلى المغاسل التجارية.

وتشعر الحكومات والشركات والعائلات في جميع أنحاء العالم بالآثار الاقتصادية للحرب بعد عامين فقط من تفشي وباء الفيروس التاجي الذي دمر التجارة العالمية. والتضخم آخذ في الارتفاع، وأدى الارتفاع الصاروخي في تكاليف الطاقة إلى زيادة احتمالية شتاء بارد ومظلم. وتقف أوروبا على شفا الركود.

انتشار الجوع

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها، الذي تفاقم بسبب قطع شحنات الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف ببطء، إلى انتشار الجوع والاضطراب في العالم النامي.

تحذير وإمدادات

وحذر وزير الزراعة الإندونيسي سياهرول ياسين ليمبو هذا الشهر من أن سعر المكرونة سريعة التحضير، وهي مادة أساسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد يتضاعف ثلاث مرات بسبب تضخم أسعار القمح.

وفي ماليزيا المجاورة، أعرب مزارع الخضروات جيمي تان عن أسفه لأن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 50 %. كما أنه يدفع المزيد مقابل الإمدادات مثل الأغطية البلاستيكية والحقائب والخراطيم.

وتعيش الغالبية العظمى من الناس في فقر في باكستان، التي فقدت عملتها ما يصل إلى 30 % من قيمتها مقابل الدولار، ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 50 %. وبينما تغذي الحرب التضخم ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاولة إبطاء زيادات الأسعار دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وتؤدي الزيادة الناتجة في معدلات القروض إلى معاقبة FlooringStores، وهي شركة في نيويورك تساعد العملاء في العثور على مواد الأرضيات والمقاولين. وانخفضت المبيعات لأن عددًا أقل من مالكي المنازل يقترضون لدفع تكاليف تحسينات المنزل.

دفعت الحرب الروسية:

صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى خفض توقعاته للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة في أقل من عام.

تتوقع وكالة الإقراض نموًا بنسبة 3.2 % هذا العام، انخفاضًا من 4.9 % توقعتها في يوليو 2021 وأقل بكثير من 6.1 % العام الماضي.

وقال بيير أوليفييه جورنشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي «ربما يكون العالم قريبا على حافة ركود عالمي بعد عامين فقط من الركود الأخير».

وقال برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ألقى 71 مليون شخص في أنحاء العالم إلى الفقر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ما يصل إلى 181 مليون شخص في 41 دولة قد يعانون من أزمة جوع هذا العام.