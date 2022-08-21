من هم المتهمون في 6 يناير

بعد تسعة عشر شهرًا من هجوم مبنى الكابيتول 6 يناير، تُعرض مئات القضايا الجنائية المنبثقة عنه في المحكمة.

وتمت محاكمة أشخاص من جميع الولايات الخمسين، معظمهم من الرجال البيض من خلفيات الطبقة الوسطى أو العاملة، ولكن هناك أيضًا نساء، من أصل إسباني سود وكثير منهم لديهم خلفية عسكرية.

وهناك أيضًا أشخاص محترفون، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لحدث ينطوي على تطرف يميني: كالأطباء، ومساعد وزارة الخارجية، وأصحاب أعمال، وأشخاص طاروا إلى هناك على متن طائرة خاصة.

واعترف حوالي 350 متهما بالذنب وحُكم على أكثر من 200 متهم.

ولا تزال الحكومة تعتقل الأشخاص، ويقدر المدعون أن حوالي 2000 شخص قد يواجهون اتهامات في نهاية المطاف.

مدة السجن

وقدر تقرير قام به أحد الصحفيين بواشنطن، بأنه اتُهم معظمهم بجنح ولم يُسجنوا إلا لمدد قليلة أو معدومة.

وتم منح حوالي اثني عشر منهم حكم أربع سنوات أو أكثر، وأعطي اثنان أكثر من سبع سنوات.

واتُهم آخرون بالاعتداء على ضباط الشرطة أو الإضرار بالممتلكات العامة.

واتُهم بضع مئات من الأشخاص بمنع الحصول على تصديق في الكونجرس يوم تصويت الهيئة الانتخابية.

وفتحت الجلسات النوافذ على حياة المتهمين، والتي يبدو العديد منها معطلًا تمامًا.

فالصدمة أثرت على حياة العديد من المتهمين في 6 يناير، سواء كان ذلك بسبب الفقر، أو الإدمان، أو الخلل الوظيفي الأسري العميق.

وترى أيضًا المدعى عليهم يقولون أشياء للقاضي مثل، لقد فقدت كل شيء بسبب ما فعلته في 6 يناير. فمنهم من سلبت منه وظيفته. وآخر يقول: «لم يعد جيراني يتحدثون معي».

ويحاكم مئات المتهمين جميعهم في محكمة فيدرالية بواشنطن.

عدد جلسات الاستماع

ذكر أحد المسؤولين أنه لا يمكن عد جلسات الاستماع حقًا في هذه المرحلة.

وبين أن الصحفي المسؤول قد غطى المحاكم والجريمة لأكثر من 20 عامًا: كجرائم القتل والمافيا وفساد الشرطة ومحاكمة خواكين جوزمان لويرا، وأباطرة المخدرات المكسيكي المعروف باسم إل تشابو. وقضى أيضًا الكثير من الوقت في تغطية الجماعات اليمينية المتطرفة. وعندما شاهد هجوم 6 يناير على شاشة التلفزيون، تعرف بالفعل على الناس في الحشد. وبدأ بفعل ما كان يفعله دائمًا وهو تعقب المستندات وإنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 850 حالة الآن.

كيف تختلف القضايا

على مستوى واحد، فإن العملية واحدة: يتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه. يقر البعض بالذنب، ويمثل البعض الآخر للمحاكمة. وتتم تبرئة الناس أو إدانتهم. لكن السياق مختلف جدا. فالسادس من (يناير) كان عملًا سياسيًا أصبح جريمة فيدرالية، والسياسة تبث هذه القضايا.

الاضطهاد السياسي

ويزعم بعض المتهمين أنهم يتعرضون للاضطهاد بسبب معتقداتهم السياسية.

وكان دفاع أحدهم هو أن ترمب منحه الإذن بدخول مبنى الكابيتول في ذلك اليوم وأنه كان ببساطة يتبع أوامر ترمب.

دور الرئيس السابق

يبدو أن دونالد ترمب لم يحفز بعض المتهمين في السادس من يناير على ارتكاب أعمال عنف فحسب، بل دفع الناس أيضًا لذلك وهدد مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أن فتش الوكلاء منزله في Mar-a-Lago هذا الشهر.

وعلى نطاق أوسع، وجد أحد الباحثين أن 15 إلى 20 مليون أمريكي يعتقدون أن العنف سيكون له ما يبرره في إعادة ترمب إلى منصبه.