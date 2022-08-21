فضائح وقائمة سوداء تنحي رئيس شركة تجسسية إسرائيلية

أعلنت إحدى الشركات استقالة الرئيس التنفيذي لشركة (NSO Group Technologies)‏ الإسرائيلية المتخصصة في صناعة برامج التجسس من منصبه في إطار عملية إعادة تنظيم.

حيث تم ربط NSO بعدد من الفضائح الناتجة عن إساءة استخدام مزعومة من قبل العملاء لبرنامج المراقبة الهاتفية Pegasus الرائد في العام الماضي، كما أدرجت الولايات المتحدة الشركة على القائمة السوداء، قائلة إن أدواتها استخدمت «للقيام بقمع عابر للحدود».

دراسة أعمالها

وقالت NSO في بيان إن الرئيس التنفيذي شاليف هوليو، أحد مؤسسي الشركة، سيتنحى عن منصبه. وسيقود يارون شوهات، رئيس العمليات في الشركة، الشركة على أساس مؤقت ويدير عملية إعادة التنظيم.

وقال البيان إن إعادة التنظيم ستدرس «جميع جوانب أعمالها، بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان أن تظل NSO واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في الناتو».

وقال مسؤول في الشركة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة جهود إعادة التنظيم، إنه سيتم فصل 100 موظف، أو ما يقرب من 13% من قوة العمل في NSO.

شركة NSO:

- هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تركز في عملها على الاستخبارات الإلكترونية

- تأسست الشركة في عام 2010 من قبل نيف كارمي وأومري لافي وشاليف هوليو

- تفيد بعض التقارير أن الشركة توظف حوالي 500 شخص في مقرها في هرتسليا بالقرب من تل أبيب

- ربطت بعدد من الفضائح الناتجة عن إساءة استخدام مزعومة من قبل العملاء لبرنامج المراقبة الهاتفية Pegasus

- أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء «للقيام بقمع عابر للحدود»