قمة عربية خماسية في مصر بمشاركة الإمارات والعراق والبحرين والأردن

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مصر غدا الاثنين قمة خماسية دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل من الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمان، في شهر مارس/ آذار الماضي، قِمة رباعية شارك فيها قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات، بينما تنضم مملكة البحرين لهذه القمة بمدينة العلمين، شمال غرب مصر.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مُستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عُقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.

وتشترك كل من مصر والأردن والعراق، في آلية تعاون ثلاثي أخرى، تضمنت عقد قمم بين قادة الدول الثلاث، واجتماعات وزارية مشتركة بين مسؤوليها، كان آخرها في 25 مارس الماضي، وهو الذي شاركت به الإمارات لأول مرة.