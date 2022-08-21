شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يغلق باب المفاوضات مع نجم وسط برشلونة بأوامر من توخيل! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي أبتعد بشكل كبير عن التعاقد مع النجم الهولندي فرانك دي يونج لاعب وسط برشلونة، يأتي ذلك بعدما دخل الفريق فى مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

من جانبه أكدت بعض التقارير أن السبب وراء توقف الصفقة هو المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، حيث أكد للإدارة أنه لا يحتاج للتعاقد مع اللاعب فى الفترة الحالية، بعدما شاهد الأزمات التي يحدثها اللاعب مع الفريق الكتالوني.



توخيل يوضح موقفه من ضم لاعب وسط فى الصيف

وأعرب المدرب الألماني توماس توخيل عن عدم حاجة الفريق للاعب فى مركز الوسط خلال الفترة الحالية، وأنه سيكتفي بالمجموعة الحالية التي يثق بشكل كبير فى قدراتها، دون النظر إلى أي خيارات أخري فى الفترة الحالية، مشددًا أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.



مسئولي" البلوز " يحاولون إقناع توخيل بضم لاعب وسط

وأشارت بعض التقارير أن مسئولي الفريق الإنجليزي يفضلون التعاقد مع لاعب وسط فى أقصي سرعة قبل غلق باب الإنتقالات الصيفي الحالي، لا سيما بعد تعرض النجم الفرنسي أنجولو كانتي لإصابة قوية على مستوي الركبة قد تبعده فترة طويلة عن الملاعب.

فى إطار متصل تحاول إدارة "البلوز" إقناع المدرب توماس توخيل بضم فرانك دي يونج فى الصيف، وأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق، نظرًا لصغر سنه وقدرته على التطور، إضافة إلى أن الصفقة لن تكلف الفريق الكثير فى ظل أزمة برشلونة الراهنة وضيق الوقت.