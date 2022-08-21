واشنطن تكشف تطوراً جديداً يخص 'الاتفاق النووي'

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، عن تطور جديد يخص الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت "سي أن أن"، عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله "أغلقنا بعض الثغرات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران وأخرى لا تزال موجودة".

وكشفت محطة ايران انترناشيونال، قبل أيام، عن صفقة مرتقبة بين واشطن وطهران.



وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت قبل يومين، عن تسوية القضايا الأساسية بشكل عام في إطار العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.