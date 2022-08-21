شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جديدة للمدراس وختام دورة موهوبى كرة القدم.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة

اختتمت أمانة قسم الأميرية، دورة الموهوبين للناشئين والبراعم لكرة القدم الخماسية، التى تنظمها شياخة مرسى خليل، والتى أقيمت فى مركز شباب الأميرية، وفى ختام الدورة تم توزيع جوائز البطولة وسط فرحة كبيرة من أهالى اللاعبين، وبحضور أعضاء هيئة المكتب.

وفى محافظة الفيوم

تواصل أمانة مركز إبشواى، توزيع عبوات من المساعدات العينية "مواد غذائية" على الأسر الأكثر احتياجا، فى بندر ابشواى وأبو جنشو، بمشاركة من شباب الأمانة، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة مركز سنورس، رحلة إلى مدينة الغردقة، لمدة 4 أيام بالمدينة الشبابية بالغردقة، لزيارة أهم المعالم السياحية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن فاعليات "اعرف بلدك" التى تنظمها الوزارة، وشارك بالرحلة 47 من أبناء مركز سنورس برنامج الرحلة يشمل أهم الزيارات لمعالم مدينة الغردقة.

كما اختتمت فعاليات كأس الموهوبين لكرة القدم، بفوز فريق منية الحيط بالمركز الأول على مستوى مركز إطسا، وذلك فى حفل ختامى للبطولة على ملعب "مركز شباب إطسا " وسط أجواء احتفالية رائعة، حيث انتهت بفوز قرية "منية الحيط" بالكأس، وحصوله على 44 ألف جنيه مكافأة الفوز بكأس موهوبين حزب مستقبل وطن مركز إطسا على حساب قلمشاه والذى حصل على 22 ألف جنيه للمركز الثانى، كما تم توزيع الجوائز المادية على الفريقين الأول والثانى والميداليات وشهادات التقدير للحكام والفرق المشاركة وأعضاء لجنة التنظيم.

وفى محافظة الدقهلية

نظمت أمانة شرق المنصورة، قافلة طبية شاملة مجانية، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وضمت تخصصات "نساء، عظام، باطنة، أطفال، قلب"، وتم توقيع الكشف الطبى على 600 حالة، فى مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وفى محافظة الجيزة

واصلت غرفة العمليات المُشكلة لمتابعة تداعيات حادث حريق كنيسة أبو سيفين عملها المستمر على مدار الساعة، وقام وفد من أمانة مدينة الشيخ زايد بالتنسيق مع أمانة إمبابة بزيارة مصابى الحادث للإطمئنان على حالتهم الصحية مع تخصيص مبالغ مالية دعمًا للمصابين، وفى الوراق، افتتحت أمانة الحزب بالتعاون مع أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة معرض "أهلاً مدارس" لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور قبيل بدء الدراسة، وفى أبو النمرس نظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية.

وفى محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية شاملة مجانية، فى قرية شبرابخوم، على روح فقيد الأمانة أمين التنظيم، وتضمنت القافلة تخصصات "القلب، أطفال، باطنة، عظام، جلدية، نساء وتوليد"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والأخصائيين فى التخصصات، تحت تنظيم من شباب الأمانة، وتم الكشف على جميع الحالات الذى بلغ عددهم 720 حالة وتم تقديم العلاج.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، المنتدى السياسى لقرى الوحدة المحلية بقورص، فى قرية حورس والتى تضم "قورص- كفر قورص- النعناعية- سهواج- كفر أبو رقبة- أبو رقبة"، وذلك للإستماع لمطالب الوحدات المحلية، وتناول المنتدى القضايا التى تهم الجميع من كهرباء وصرف صحى ومياه شرب ومدارس وطرق ورى وتبطين ترع بتغطيتها وقامت أمانة المرأة بتناول الردود على قضايا المنتدى بمساعدة رئيس الوحدة المحلية بقورص وقد منح أمين الحزب بأشمون فرصة التوضيح للتنفيذيين وبخاصة وكيل الوزارة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وكذلك مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فيما شارك السادة النواب فى الرد على مطالب الحاضرين فى مناحى القطاعات.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مدينة الخارجة، ندوة تثقيفية بعنوان أهمية وسائل التواصل الاجتماعى ومخاطر الإنترنت بمكتبة مصر العامة، بحضور 27 مشاركا من زوار المكتبة وعدد من أعضاء الأمانات، والندوة استهدفت إلقاء الضوء على الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى التعرف على طرق التعامل الآمن والأمثل معها.

كما أطلقت أمانة مركز الداخلة، مبادرة جديدة تحت عنوان "معا نبنى الوطن "، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخله، بهدف توثيق العلاقة بين المدارس ومؤسسات المجتمع من خلال مشاركة الحزب فى دعم الأنشطة الاجتماعية والأعمال التطوعية التى تخدم العملية التعليمية، وبدأت المبادرة اليوم بمدرسة الشهيد مصطفى سعيد الابتدائية فى قرية المعصرة، حيث تم خلال هذه المبادرة :-زراعة أشجار التوت بالمدرسة- تركيب شبكة رى بالتنقيط لرى الأشجار - الانتهاء من مدخل المدرسة بالبلاط - تصنيع وتركيب براميل لجمع القمامة - دهان السور الحديدى لأطفال الروضة بالإضافة إلى عرض فقرات فنية وطنية رائعة للموهوبين من تلاميذ المدرسة".

وفى محافظة الغربية

افتتحت أمانة مركز طنطا، مقراً جديداً للوحدة الحزبية الجديدة بعزبة الداعور والحوض العرب وورثة يحى بمركز طنطا بعد استكمال التشكيلات الخاصة بالوحدة وبعد تجهيز مقر الوحدة الحزبية لإستقبال المواطنين من القرية لتلقى مقترحاتهم وطلباتهم للعمل على ايصالها لأمانة الحزب بالمركز للعمل على ايجاد حلول لكل مشاكل القرية ولتشجيع الشباب على ممارسة العمل الحزبى والسياسى تحت مظلة الحزب.

كما أقامت أمانة مدينة زفتى، قافلة طبية مجانية فى تخصصات (العظام _ الجهاز الهضمى والكبد)، حيث تم تقديم 500 خدمة طبية وكان الكشف بالسونار وإجراء التحاليل للتخصصات المعلنة والمتابعة مع الطبيب مجانا، ومن المقرر إطلاق قافلة أسبوعية بتخصصات مختلفة ليتم تغطية جميع التخصصات لخدمة أهالى المدينة بالمجان.

كما نظمت أمانة مدينة سمنود، احتفاليه كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة للثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية العامة والأزهرية، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على ارواح اخواتنا الأقباط بكنيسة أبو سيفين، كما تم تكريم مديرين مدارس سمنود المتميزين والطلبة المتفوقين.

كما نظمت أمانة مركز المحلة، إحتفالية اليوم لتكريم عدد من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من طلاب قرى وعزب الهياتم.

وبالنسبة للمعارض المدرسية المخفضة، أطلقت أمانة مركز السنطة، المعرض الثالث، للمستلزمات المدرسية على التوالى فى المركز، بأسعار مخفضة، والمقام بمحلات نادى السنطه الرياضى، وأيضا أمام مول الفقى خلف البنك الأهلى، استعداداً للعام الدراسى الجديد، وتخفيضات معرض المستلزمات المدرسية هذا العام بلغت 30% على أسعار الأدوات المدرسية مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية عن المعرض.

كما أطلقت أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، مبادرة تحت عنوان "كلنا إيد واحدة"، وذلك لتوزيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية والأدوات المدرسية لغير القادرين بمقر الأمانة بأول طنطا، وخلال الفاعلية تم الترحيب بالحضور من الطلبة وأولياء أمورهم متمنيين لهم التوفيق فى العام الدراسى الجديد.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم أول طنطا، ندوة طبية، تحت عنوان "أسس التغذية السليمة"، وتناولت الندوة الحديث عن أسباب بعض المشاكل الصحية التى تصيب الجسم نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وبعض المشاكل كالنحافة والسمنه بالإضافة للحديث عن أمراض السكر وضغط الدم وايضا أسس التغذية السليمة وانواعها بما يتناسب مع كل شخص.

كما أطلقت أمانة مركز السنطه، قافلة طبيه مجانية شاملة، وضمت القافلة، جميع التخصصات، لأهالى قرية بقلوله والقرى المجاورة، وشملت تخصصات "باطنة- عظام- نساء وتوليد- أطفال- مخ وأعصاب- رمد- أسنان- تحاليل" وصرف الأدوية بالمجان، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا خاصة من السيدات وسط إجراءات تنظيمية، واستهدفت القافلة أكثر من 2000 أسرة للكشف الطبى لجميع التخصصات بالمجان خلال يومين "الجمعة والسبت"، بحضور نخبة من كبار الأطباء المتخصصين بمركز السنطه، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على اكثر من2000 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد أكثر من 300 حالة بالمجان، ولاقت القافلة الطبية إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفى محافظة البحر الأحمر

واصلت أمانة مدينة سفاجا، تصفيات المرحلة الأولى الخاصة بالمدن فى ملتقى حزب مستقبل وطن الفنى لاكتشاف المواهب، حيث أجريت التصفيات فى مقر الأمانة، حيث أن الملتقى انتهى من تصفيات مدن سفاجا ورأس غارب والقصير استعدادا للتصفيات النهائية بالمرحلة الأخيرة بالمحافظة، والتى تنظمها أمانة الثقافة والفنون والرياضة.

وفى محافظة بورسعيد

نظمت أمانات أقسام "بورفؤاد ثاني- المناخ- الشرق- بورفؤاد أول - بورفؤاد ثاني"، فعالية لإكتشاف المواهب فى الرسم تحت عنوان "المبدع الصغير"، وأقيمت الفعالية فى حدائق أقسام المدن، بحضور عشرات الأطفال وأولياء أمورهم للمشاركة فى الفعالية، وذلك للأطفال من سن 8 إلى 15 سنه، وتم تسليم جوائز قيمة لأفضل عمل فني.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.