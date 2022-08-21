شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تمهيدا لقمة خماسية ستعقد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات فى توقيت شديد الأهمية وسط تطورات دولية وإقليمية شديدة الضغط على دول المنطقة وعلى اقتصادياتها خاصة فى مجال أمن الطاقة والغذاء.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الزيارة مقدمة لقمة خماسية هامة ستعقد غدا فى العلمين، بحضور رئيس الوزراء العراقى والعاهل الأردنى وملك البحرين، لافتا إلى أنه وصلت إلى آلية لصداقة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح السفير محمد حجازى، أن تبحث عن شراكة تكاملية فى ملف أمن الطاقة والغذاء، والقمة ترتقى بمفهوم آلية الشراكة إلى شراكة استراتيجية، عمل مشترك وتوطين الاستثمارات والصناعة.