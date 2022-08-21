شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في إطار الجولة الثالثة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وانطلقت فعاليات مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهى على واقع تقدم فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف لرجال بيب جوارديولا، افتتح النتيجة في البداية لاعب مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقة السادسة، بينما سجل ميغل ألميرون الهدف الأول وهدف التعادل في الدقيقة 28 وفي الدقيقة 39 سجل كاليوم ويلسون الهدف الثاني لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي شوط المباراة الثاني دفع كل مدرب بأكثر من ورقة رابحة من أجل تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة الرابعة والخمسين سجل كيران تربيير الهدف الثالث لصالح فريق نيوكاسل يونايتد، وبعدها وفي الدقيقة 60 سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني، وفي الدقيقة 64 سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث وهدف التعادل وتنتهى المباراة على واقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، كانسيلو.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند، بيرناردو سيلفا