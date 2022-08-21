بالوثيقة.. وزير النقل يجري تنقلات لخيرة مهندسي الطائرات

وسبق أن اوضحت منظمة السلامة الاوربية ان الخطوط الجوية العراقية احرزت تقدماً ملموساً في جهودها واستجابتها لرفع الحظر الاوربي عن الشركة التي يعمل فيها مجموعة من الاستشاريين الدوليين في الجوانب الفنية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل مع مهندسي الطائرات في القسم الفني من ذوي الخبرة، بحسب مصادر خاصة.وأكدت المصادر من داخل الخطوط الجوية العراقية، أن "تدخل وزير النقل الذي يحمل شهادة الاعدادية فقط في عمل الشركة اصبح يمثل كابوساً وخطراً يهدد مصيرها ومستقبلها وجهودها لرفع الحظر الاوربي الذي يقترب بجهود طياريها ومهندسيها خصوصا وأن هؤلاء المهندسين يعملون مع الاستشاريين المتعاقدين مع الشركة على مدار الساعة لتهيئة الاستجابة الكاملة لرفع الحظر الاوربي".

وذكر احد مهندسي الخطوط أن "نقل هذه المجموعة الخيرة من المهندسين التي انفقت الدولة مبالغ طائلة على تاهيلهم يمثل هدراً واضحاً المال العام"، متسائلاً بالقول "ما الذي ستستفيد منه تشكيلات الوزارة مثل السكك والنقل البري من مهندسي الطائرات".