يشكل خطرا على المواطنين.. محافظ كربلاء يعلن اغلاق موقع القطارة

وقال الخطابي في تصريح صحفي تابعه مراسل الخليج 365، انه "بعد الهدم للتل الترابي الموجود مباشرة تحركت قوة الدفاع المدني والقوات الامنية وقامت باجراءات استثنائية كبيرة ".

وأضاف: "تقديرنا العالي لما قامت به مديرية الدفاع المدني وفرق الاخلاء الذين قاموا بعمل كبير وجبار على مدى الساعات الماضية الي اسفرت عن اخلاء 2 كانوا تحت الانقاض اليوم تم اخلاء 4 للأسف رحمهم الله متوفين ومتوقع في داخل الموقع الان تقريبا 3 الى 4 اشخاص مفقودين لحد الان يجري عملية البحث عنهم"، موضحا ان وزير الداخلية حضر ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات وشرطة كربلاء وكل الجهات والدفاع المدني حاضر من مدير عام والأجهزة الموجودة هناك عمل من كافة القوات الامنية تساعد الدفاع المدني بشكل واضح هناك متابعه مباشرة من قبل رئيس الوزراء واوعز بتوفير كل الامكانيات لهذا الموقع واتصل ورئيس الجمهورية للتعزية والاطمئنان على الوضع مع ذالك كل الناس الموجودين في كربلاء هم مع اهالي الضحايا".



وأشار الخطابي الى ان "هذا الموقع صدر قرار بغلقه بالكامل سوف لن يسمح لاي مواطن بالوصول او الدخول الى هذه المنطقة"، مبينا ان "التلال من الناحية الجيولوجية وبسبب انحسار الوضع المائي في بحيرة الرزازة قد يكون هناك الاليات او تعرية التربة او غيرها، ولذلك منعنا وصول اي مواطن لهذه المنطقة، ونرجو من المواطنين الذين كانوا يرتادون هذه المنطقة سيواجهون بعدم السماح بدخولها حفاظا على ارواحهم".