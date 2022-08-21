السويد تفرض قيودا على دخول الروس اراضيها

ونقلت وكالة "تاس" عن إيغمان قوله: "أعتقد أنه سيكون من الصعب التوقف بشكل كامل، سيكون ذلك خطأ، ومن ناحية أخرى فإن التقييد الصارم على سبيل المثال، بإلغاء الإجراء المبسط للحصول على التأشيرة، هو ما نطمح إليه نحن وإستونيا وفنلندا وآخرون في الاتحاد الأوروبي".وأضاف: أنه "لا ينبغي فرض عقوبات على المواطنين العاديين، مضيفا: "نريد أن تضرب العقوبات النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا أولا، إذا قمتم بإيقاف التأشيرات بالكامل، فهذا يعني أن المنشقين أو الباحثين لن يتمكنوا من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي، وربما لا نزال نريد مثل هذا التبادل مع روسيا".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في بروكسل أنه في 30-31 اب، سينظر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في براغ، في اقتراح إستونيا وفنلندا بحظر إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الروس، من أجل إجبارهم على "دفع ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فيما تعارض معظم دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية والغربية مثل هذه المبادرة.

