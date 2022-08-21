السلطات الليبية تنقذ 300 مهاجر

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وأكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية إبراهيم بالحسن، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن السلطات قبضت على 7 أجانب كانوا يشرفون على أعمال التعذيب، لافتا النظر إلى أن المهاجرين قد تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، وأن من بين المهاجرين 3 نساء ومئة قاصر تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما.وأشار إلى أن العصابة التي قامت باحتجازهم، كانت تخطط لبيعهم والمتاجرة بهم بعد أن سلبت منهم أموالهم وممتلكاتهم.
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