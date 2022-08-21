السلطات الليبية تنقذ 300 مهاجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت السلطات الليبية نحو 300 مهاجر غير شرعي كانوا محتجزين من جانب عصابات وجماعات تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بجنوب شرق ليبيا.

وأكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية إبراهيم بالحسن، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن السلطات قبضت على 7 أجانب كانوا يشرفون على أعمال التعذيب، لافتا النظر إلى أن المهاجرين قد تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، وأن من بين المهاجرين 3 نساء ومئة قاصر تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما.

وأشار إلى أن العصابة التي قامت باحتجازهم، كانت تخطط لبيعهم والمتاجرة بهم بعد أن سلبت منهم أموالهم وممتلكاتهم.