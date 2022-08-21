الرئيسان المصري والإماراتي يدعوان لوحدة الصف العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيسان المصري والإماراتي عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد أمس، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

واستقبل الرئيس المصري بعد ظهر أمس بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن لقاء الطرفين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

ووفق المتحدث «تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها».

وبحث الجانبان خلال اللقاء «مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين».