شكرا لقرائتكم خبر السودان يدخل دائرة الكوارث.. والبرهان يتفقد المناطق المتأثرة بالسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتأهب السودان لإعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية، أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) بأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قام بزيارة تفقدية للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بولايتي النيل الأبيض والجزيرة.

وكان البرهان تفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي، فيما قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم، إنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول، وقال في تصريحات لقناة «العربية» إن «حالة التأهب مستمرة، ونتوقع مزيدا من الأمطار».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول لنحو 79 قتيلا، فضلا عن إصابة العشرات، فيما بدأ الجيش عملية إنقاذ جوي للمتأثرين في مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان.

وتجتاح سيول وأمطار غزيرة عددا من الولايات منذ مطلع الشهر الحالي مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني العميد عبدالجليل عبدالرحيم القول إن آخر إحصائية لضحايا السيول صدرت الجمعة الماضي، وأشارت لتسجيل 79 قتيلا وعشرات المصابين، إضافة إلى انهيار أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل، وانهيار جزئي لنحو 22 ألف منزل في المناطق المتضررة.