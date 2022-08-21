شكرا لقرائتكم خبر 15 مليون لتر مياه من السعودية لنازحي حجة وصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضخ المركز 12.746 مليون لتر من المياه الصالحة للاستخدام في محافظة حجة، و2.074 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، ونفذ 129 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، ووزع 325 حقيبة نظافة شخصية و325 وعاء لنقل المياه. كما ضخ بمحافظة صعدة 400 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، و160 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، واستفاد من تلك الخدمات 44.757 فردا.وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة.
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