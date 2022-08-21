مقتل ملازم من الأمن السياسي السوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل ملازم من مرتبات فرع الأمن السياسي أمس، في انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة «استشهـد الملازم أول شرف البطل محمد جمعة الأحمد من مرتبات فرع الأمن السياسي بدرعا بسبب انفـجار عبوة ناسفة زرعها إرهـابيون بسيارته الخاصة أثناء ذهابه لعمله بحي الكاشف على دوار الصناعة وسط مدينة درعا». وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال لعناصر القوات السورية وموظفي الحكومة إضافة إلى المنخرطين في عمليات التسوية مع النظام حيث سقط مئات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محافظة درعا قبل أربع سنوات. وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال لعناصر القوات السورية وموظفي الحكومة إضافة إلى المنخرطين في عمليات التسوية مع النظام حيث سقط مئات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محافظة درعا قبل أربع سنوات.

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