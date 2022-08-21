الصدر: رفضوا حوارا مباشرا لإنقاذ العراق

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وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر «قدمنا مقترحات للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار بل لمناظرة وعلنية وبث مباشر مع الفرقاء السياسيين فلم نر منهم تجاوبا ملموسا وكان الجواب عبر الوسيط لا يغني ولا يسمن من جوع».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الزعيم العراقي مقتدى الصدر أن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر «قدمنا مقترحات للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار بل لمناظرة وعلنية وبث مباشر مع الفرقاء السياسيين فلم نر منهم تجاوبا ملموسا وكان الجواب عبر الوسيط لا يغني ولا يسمن من جوع».

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