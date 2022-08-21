حملات ابتزاز حوثية للمناطق القبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قصفها مواقع تمركز القوات الحكومية ومناطق مأهولة بالسكان في محافظة تعز، في خرق واضح للهدنة الأممية وتحد للمجتمع الدولي.

واستهدف القصف أحياء سكنية ومواقع عسكرية للقوات الحكومية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، وفقا لمصدر محلي.

وأشار المصدر إلى أن القصف الحوثي مستمر لليوم الثالث على التوالي، في منطقة الضباب غرب المدينة. وكان القصف أدى لإصابة مدني برصاص قناص من مسلحي الجماعة الحوثية، شرق مدينة تعز.

إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي عمليات إغلاق الطريق الرئيسي بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج أمام حركة نقل البضائع التجارية من ميناء عدن لليوم الثالث على التوالي.

وكشف مصدر بمديرية القبيطة أن قيادة أمن شرطة مديرية القبيطة (الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين)، أغلقت الطريق أمام الشاحنات المتوجهة نحو ميناء عدن، ومن ثم أجبرت السائقين للتوقيع على وثيقة تعهد بعدم التوجه إلى ميناء عدن، ومن يخالف ذلك فعليه غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال يمني.

وتواصل ميليشيات الحوثي حملات ابتزاز ومداهمات للمناطق القبلية تحت ذرائع وهمية، وشنت خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية حملة اختطافات في مديرية الحداء شرق محافظة ذمار، جنوب صنعاء، وذلك بعد يوم على مداهمة حملة عسكرية أخرى تابعة للميليشيات القرية نفسها واختطاف أكثر من عشرة أشخاص. كما داهمت قرية كومان سنامة في مديرية الحدأ، واقتحمت عددا من المنازل واختطفت عددا من المواطنين.

على صعيد آخر، أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين «الانتهاكات المستمرة بحق المختطفين» في سجن إصلاحية الأمن والمخابرات الذي تديره جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقالت الرابطة في بيان «يتعرض المختطفون والمعتقلون للمعاملة السيئة والإجراءات التعسفية في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أكثر من أسبوعين».

وحملت الرابطة «جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم»، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بـ «التدخل العاجل والعمل الجاد لتمكين المختطفين والمعتقلين من حقوقهم وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم».

يشار إلى أن آلاف اليمنيين ما زالوا في السجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم لدى جماعة الحوثي، بينهم صحفيون وناشطون وسياسيون وأكاديميون.

مشاهدات يمنية

