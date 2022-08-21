30 ساعة تحت الحصار في مقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت القوات الأمنية الصومالية في إنهاء حصار حركة الشباب لفندق «حياة» في مقديشو، والذي استمر لمدة 30 ساعة وراح ضحيته العديد من الأشخاص.

ونقلت صحيفة «كران نيوز» الصومالية على موقعها الالكتروني أمس، عن قائد عسكري طلب عدم نشر هويته، قوله «القوات الأمنية أنهت العملية وجميع المسلحين قتلوا، لم نتلق أي طلقات منذ الساعات الماضية».

وأعلن وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية علي حاجي أمس، أن الهجوم الذي نفذته حركة الشباب على فندق حياة بالعاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117 آخرين، وقام الوزير بجولة تفقدية في المستشفيات كافة التي استقبلت القتلى والجرحى. وبدأت حركة الشباب الهجوم على الفندق مساء الجمعة، وأسفر الهجوم عن تدمير معظم الفندق نتيجة المدفعية التي أطلقتها قوات الأمن للقضاء على ميليشيات الشباب التي لم يكن بالإمكان إخراجها من هناك، وكذلك بالمتفجرات التي استخدمتها حركة الشباب.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن قصفت الفندق بالمدفعية الثقيلة، وتم إنقاذ عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، من الفندق.

وأصبح هذا الهجوم الأطول الذي احتلته حركة الشباب في فندق أو منشأة أخرى، واستمر لمدة 30 ساعة، وفقا للصحيفة، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها حركة الشباب فندقا في مقديشو منذ إعادة انتخاب الرئيس حسن شيخ في 15 مايو الماضي، والذي يعطي أولوية لهزيمة حركة الشباب.

وانخرطت حركة الشباب القريبة من تنظيم القاعدة في صراع طويل الأمد مع الحكومة، فيما ويسيطر التنظيم على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، لكنه تمكن من بسط نفوذه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو أيضا.

من جانبه دعا وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي، الشعب إلى الدفاع عن نفسه ضد ميليشيات الشباب الإرهابية التي استباحت دماء المدنيين الأبرياء دون وجه حق. وأوضح الوزير الصومالي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي والسكان المحليين اتخذوا خطوة شجاعة لتحرير المناطق القليلة التي تتواجد فيها ميليشيات الشباب المتطرفة، مهنئا أهالي محافظة هيران.

أطول عملية حصار إرهابية:

