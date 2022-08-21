مقتل ابنة حليف بوتين في سيارة مفخخة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقيت ابنة منظّر يميني مرتبط بال

وقالت لجنة التحقيق الوطنية أمس، «إنه تم تحديد هوية القتيلة بأنها الصحفية وخبيرة العلوم السياسية داريا دوجينا».

ويشار إلى أن القتيلة (29 عاما) هي ابنة ألكسندر دوجين المقرب من بوتين، وكانت من أشد المؤيدين لحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وبحسب التقارير التي وردت على وسائل الإعلام في موسكو، فقد كانت القتيلة على قائمة العقوبات البريطانية بسبب نشرها أخبارا كاذبة عن غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أمر به بوتين في 24 فبراير الماضي. وبحسب المحققين، فقد انفجرت السيارة التي كانت تقل دوجينا مساء أمس الأول، في إحدى ضواحي موسكو. وأشارت النتائج الأولية إلى أنه قد تم تثبيت عبوة ناسفة في السيارة التي انفجرت. ولم يحسم المحققون مسألة ما إذا كانت محاولة الاغتيال كانت تستهدف والد دوجينا.

يشار إلى أن المؤلف والفيلسوف ألكسندر (60 عاما) غالبا ما يوصف بأن له تأثيرا كبيرا على الرئيس الروسي، ويعتقد أنه مصدر أفكار لهجوم البلاد على أوكرانيا.