الفيضانات تهدد بكارثة في أفغانستان

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وذكرت تقارير أولية أن 20 شخصا على الأقل، نصفهم أطفال، توفوا في منطقة خوشي، طبقا لما ذكرته الشرطة الإقليمية في بيان. وأصيب حوالي 30 شخصا وفقد أربعة على الأقل، ونتيجة لذلك، تضرر أكثر من ثلاثة آلاف منزل سكني، بشكل جزئي أو كامل، طبقا لما ذكره مسؤولون.وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جثثا لأطفال بالإضافة إلى قرى غمرتها الفيضانات.
وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد الله أنس «إن الوضع مقلق للغاية. يحتاج الأشخاص بشكل عاجل معونات أساسية»، وذكر مسؤولون في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أنهم يستخدمون مروحيات لمحاولة إنقاذ هؤلاء المحاصرين بسبب الفيضانات، منذ مساء أمس الأول وأقاموا معسكرا للطوارئ.
وتتعرض أفغانستان لفيضانات موسمية سنويا، تلحق أضرارا بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.
وتوفي 32 شخصا على الأقل في ولاية «باروان» شمال البلاد الأسبوع الماضي، بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات العديد من الأودية.
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