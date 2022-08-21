بمشاركة وزراء واقتصاديين..التحديات العالمية المعاصرة في مؤتمر بتجارة الاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية مؤتمر بعنوان "التحديات العالمية المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز"، في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، ويستمر على مدى يومين أساتذة الجامعات المصرية والعربية وعدد كبير من خبراء المؤسسات الاقتصادية المصرية وخبراء القطاع المصرفي والباحثين ورجال الأعمال.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبرئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الإسكندرية.

وصرح الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة ونائب رئيس المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر ستشهد عديد من الجلسات الهامة التي ستتطرق الي تزايد التحديات التي تقابلها مصر وكافة دول العالم من مخاطر الحروب وتحديات التضخم وسلاسل الإمداد وتحديات التغيرات المناخية التي تؤثر على استقرار المؤسسات ومستقبلها والبقاء والاستدامة لاقتصاديات هذه الدول ومنظماتها المختلفة.

وأضاف أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي سيتناول في أولى جلسات المؤتمر تأثير تحديات القرن الحادي والعشرين على تنافسية الاقتصاد والأعمال، كما يتناول الدكتور شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق أهمية تحويل مصر مركز عالمي للطاقة في ظل التحديات المعاصرة.

وأضاف الغرباوي أن الثورة الصناعية الرابعة سيكون لها موقعا مهما من مناقشات المؤتمر خاصة تأثيرها على التحول الرقمي في مصر من خلال مشاركة الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030.

كما سيشارك الدكتور منجي بدر الوزير المفوض التجاري الحالي في مناقشات المؤتمر حول تحديات التضخم وسلاسل الإمداد، والربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد ببحث حول نمو الموانئ المصرية الخضراء المستدامة لمقابلة التحديات البيئية الدولية.

كما سيجرى مناقشة دور السياسات المصرفية والإطار التشريعي في تعزيز التنافسية للقطاع المصرفي المصري من خلال مشاركة الدكتور هاني العمراوي مدير عام البنك المركزي.

كما سيتطرق المؤتمر لدور التكنولوجيا الحديثة في إحداث تغييرات جذرية في مجالات الصناعة والصحة والزراعة والتعليم مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والدمج بين التكنولوجيا المادية والرقمية والحيوية.