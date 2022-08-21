ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية "هوارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية هوارة بمركز مطاي على مدار يومين متتاليين 22 و 23 من أغسطس الجارى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، وتقام على مدار يومين.

وأشار نادي أن هذه القوافل الطبية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.