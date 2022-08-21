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مزرعة بحثية لسلالات النخيل وأصناف التمور في الوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت إدارة التجارب الزراعية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مزرعة بحثية على مساحة 100 فدان بقرية " القلمون" التابعة لمركز الداخلة.

قال الدكتور يوسف دياب، مدير إدارة التجارب الزراعية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومدير المزرعة البحثية، في تصريح له، اليوم الاحد، إن المزرعة تهدف لتطبيق الدراسات والأبحاث الحديثة على النخيل والحفاظ على السلالات ذات الجودة العالية والمميزة، وتقديمات خدمات إرشادية للمستثمرين والمزارعين في زراعة الأصناف التي تجود في المنطقة وتحقيق أعلى إنتاجية منها.

وأكد يوسف، وجود مجمع وراثي للأصناف من النخيل النادرة مثل الحجازي و الأصناف البذرية مثل المنتور، كما بالمزرعة قاعدة معلومات تضم 250 سلالة بذرية منها 150 سلالة ذات مواصفات متميزة تضاهي الأصناف الموجودة الحالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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