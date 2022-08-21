صور مذهلة.. ما هو انفجار آكلي لحوم البشر الذي انطلق من الشمس نحو الأرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورا مذهلة للشفق القطبي، تظهر آثار انفجار يطلق عليه اسم "آكلي لحوم البشر" من الشمس، ما تسبب في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض.

الصور المثيرة التقطها رائد فضاء ناسا، بوب هاينز، من خلال القبة، وهو مرصد من سبع نوافذ يوفر أفضل مكان لالتقاط المناظر الساحرة للأرض، وفقا لموقع ديلي ميل البريطاني.

ظاهرة الشفق القطبي تحدث عندما تضرب جزيئات العواصف الشمسية الغازات في الغلاف الجوي لكوكبنا، وغالبا ما يؤدي الاصطدام إلى هذه العروض المثيرة.

وتوفر قبة المحطة الدولية، فرصة رائعة، لرؤية المناطق الشمالية لكوكب الأرض، مثل ألاسكا وكندا وأيسلندا وجرينلاند والنرويج والسويد وفنلندا، وعلى الجانب الآخر من الكوكب، في أقصى الجنوب، توفر أماكن مثل تسمانيا ونيوزيلندا أفضل منظر للشفق القطبي.

الانفجار الشمسي المسى "آكلي لحوم البشر" أدى إلى انطلاق الغاز النشط والمغناطيسي عالي السخونة في اتجاه الأرض يوم الخميس الماضي، وتسبب في عواصف مغناطيسية أرضية قوية.