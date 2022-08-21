أوكرانيا تنفي ضلوعها في مصرع إبنة المفكر الروسي ألكسندر دوجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

نفت أوكرانيا ضلوعها في مقتل داريا دوجين ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجين، التي لقيت مصرعها في انفجار سيارة مفخخة مساء أمس السبت.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في خطاب متلفز، إن أوكرانيا ليس لها علاقة بانفجار السيارة المفخخة الذي أسفر عن مقتل داريا دوجينا.. بحسب وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم: إنه "في حال ثبت تورط السلطات الأوكرانية في مقتل داريا دوجين، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة".