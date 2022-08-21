إصابة رئيس الوزراء الياباني بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مكتب رئيس الوزراء أنه موجود حاليا في مقر إقامته الرسمي، وأنه يعاني منذ ليلة السبت من أعراض طفيفة مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة وسعال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه يستريح حاليا في المقر الرسمي لرئيس الوزراء ومن المتوقع أن يستأنف مهامه غدا الاثنين، وإن كان ذلك عن بعد.

ومازالت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تقترب من مستويات مرتفعة قياسية، حيث بلغت 24 ألفا و780 حالة في طوكيو وحدها اليوم الأحد.

وهذا يجبر السياسيين ومسؤولي الرعاية الصحية لإعادة النظر في طبيعة الخطوات، اللازمة من أجل احتواء التفشي.