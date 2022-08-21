الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بعودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام القادمة.

وذلك تنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في هذا الشأن.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع إيران وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران، خلال الأيام القادمة، للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.