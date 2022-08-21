إحالة 70 موظفا ببني سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أحال محمد بكري، رئيس مدينة الفشن ببني سويف، 70 موظفا بالإدارات الخدمية المختلفة بالمركز للتحقيق، لتغيبهم عن العمل أثناء المواعيد الرسمية.

كانت جولة مفاجئة من مسئولي التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف على إدارات الطب البيطري، والزراعة، والصحة، والتضامن الإجتماعي قد كشفت تغيب 70 موظفا عن العمل، مما تسبب في قصور في الخدمة المقدمة للمواطنين وأثر على سير العمل داخل تلك الإدارات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتغيبين للتحقيق.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على التواجد بالشارع والوقوف عن قرب على شكاوى ومشكلات المواطنين، والدراسة الحقيقية لكل المقومات والميزات النسبية وآلية استثمارها، مؤكدا على أن التلاحم بالمواطن والسماع لمشكله والعمل على حلها والنجاح في ذلك، يعتبر هو المعيار الحقيقى لنجاح وبقاء المسئول التنفيذي في مكانه.