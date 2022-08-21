انت الان تتابع خبر الحبس سنة بحق مدير 'دار الحنان' بسبب تعنيف النزيلات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاحد، حكماً بالحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان وأحد موظفيها عن إخلالهما بواجبات وظيفتهما عمداً بتعنيف النزيلات.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكما بالحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من شديدي العوق وأحد موظفي الدار عن اخلالهمها بواجبات وظيفتهما عمدا بتعنيف النزيلات واستخدام القسوة وسوء استخدام موارد الدار".