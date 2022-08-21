انت الان تتابع خبر الحبس سنة بحق مدير 'دار الحنان' بسبب تعنيف النزيلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاحد، حكماً بالحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان وأحد موظفيها عن إخلالهما بواجبات وظيفتهما عمداً بتعنيف النزيلات.

