اخبار العالم

ضابط سويدي.. بعثة أوروبية في العراق تعين رئيساً جديداً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر ضابط سويدي.. بعثة أوروبية في العراق تعين رئيساً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عينت بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق "أندرياس فيباري" رئيساً جديداً لها.
وقالت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى في 17 آب ـ أغسطس مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية".

أدناه نص البيان الكامل:
ExtImage-8636722-531517376.png
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا