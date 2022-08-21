- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر ضابط سويدي.. بعثة أوروبية في العراق تعين رئيساً جديداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عينت بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق "أندرياس فيباري" رئيساً جديداً لها.
وقالت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى في 17 آب ـ أغسطس مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية".
أدناه نص البيان الكامل:
أدناه نص البيان الكامل: