ضابط سويدي.. بعثة أوروبية في العراق تعين رئيساً جديداً

وقالت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى في 17 آب ـ أغسطس مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية".أدناه نص البيان الكامل: