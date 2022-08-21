انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة من تحت ركام حادثة القطارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل الخليج 365، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت ركام حادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء.
وقالت مراسلنا، إن "عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت ركام حادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام) ارتفع إلى ثلاثة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة أمرأه تحت ركام قطارة الإمام علي".
وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.
وبين، أن "الجثة الأولى تعود لامرأة، والثانية لطفل، والثالثة لمصور مزار القطارة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة أمرأه تحت ركام قطارة الإمام علي".
وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.