ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة من تحت ركام حادثة القطارة

وقالت مراسلنا، إن "عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت ركام حادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام) ارتفع إلى ثلاثة".

وبين، أن "الجثة الأولى تعود لامرأة، والثانية لطفل، والثالثة لمصور مزار القطارة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة أمرأه تحت ركام قطارة الإمام علي".



وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.