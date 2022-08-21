شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: العلاقات مع الإمارات الشقيقة تعزز التعاون والتبادل التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر تربطها بالإمارات علاقات قوية وتاريخية، موضحا أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كان قد أوصى أبنائه على مصر، لافتا إلى أن مصر والإمارات لديهما رؤية مشتركة واضحة لكثير من القضايا الدولية والإقليمية.

وقال الجندى، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للقاهرة في توقيت هام للغاية، حيث تشمل المباحثات حول العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي، وذلك من أجل دفع عملية السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 ملايين دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 21%، وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر.