شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق فرنسي يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتصدر اسم رونالدو الصحف العالمية الأيام الماضية حيث تتواصل الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية الاهتمام بشأن الوجهة الجديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان قد أعرب رونالدو عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في الميركاتو الصفيي الحالي وذلك عقب فشل الفريق في التأهل لدروي ابطال أوروبا هذا الموسم حيث يرغب اللاعب في المشاركة بالبطولة المفضلة بالنسبة له.

مارسيليا يحسم موقفه من التعاقد مع رونالدو

وانتشرت تقارير الفترة الماضية تؤكد اقتراب رونالدو من الانتقال لصفوف مارسيليا الفرنسي الذي يرغب في ضم النجم البرتغالي، إلا أن شبكة RMC الفرنسية نفت هذه الأنباء.

وأكدت الشبكة بأن إدارة مارسيليا كشفت أنها ل تنوي التعاقد مع رونالدو رغم كل الشائعات المثارة الفترة الماضية حول وجود تواصل بين الإدارة الفرنسية ووكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز.

وأضافت الشبكة أن إدارة مارسيليا لم تقم بالالتفات إلى الحملات الجماهيرية على مواقع التواصل الإجتماعي والتي نادت كثيرا بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف في ظل رغبته الشخصية في ترك فريقه مانشستر يونايتد.

تخبط مانشستر يونايتد بالموسم الجديد

يذكر أن اللاعب لا يزال مستمرا مع فريقه مانشستر يونايتد الذي يعاني كثيرا من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية خاصة مع انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2022-2023.

وخسر اليونايتد أمام كل من برايتون في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 فيما خسر من برينتفورد بنتيجة ثقيلة 4-0 في ثاني الجولات.